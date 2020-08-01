Организатора перевозки микроавтобусом арестовали по делу о смертельной аварии в Крыму

01.08.2020, 15:06, Новости дня

Организатора перевозки на микроавтобусе, в аварии с участием которого погибли девять человек, арестован, сообщил Киевский районный суд Симферополя.

«Избрать Д., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 августа 2020 года», – цитирует ТАСС сообщение суда.

Также в суде отметили, что обвиняемый индивидуальный предприниматель оказывал услуги по перевозке пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Вследствие оказания вышеуказанных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, 31 июля около 5 часов утра на участке 167-168 км автодороги «Таврида» в районе села Русаковка Белогорского района по направлению в сторону Симферополя произошло столкновение вышеуказанного транспортного средства с грузовым автомобилем «Камаз», двигавшемся впереди в попутном направлении», – добавили в суде.

31 июля, около пяти утра, на участке трассы «Таврида» в Крыму произошла авария. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, по предварительным данным, уснул за рулем и врезался в грузовик КамАЗ с прицепом, в результате чего погибли девять человек. В МВД Крыма сообщили, что во время ДТП грузовик двигался с небольшой скоростью.