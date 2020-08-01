Белорусский оппозиционер высмеял обвинения в связях с задержанными россиянами

01.08.2020, 14:48, Новости дня

Оппозиционный белорусский политик Николай Статкевич заявил, что сообщения следственного комитета страны о его связи с задержанными россиянами – это «бред».

«Раньше они (власти Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД) считали, что я владею телепортацией, потому что обвиняли меня в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я владею еще и телепатией, потому что проникаю в мысли и организовываю заговор с (Сергеем) Тихановским и «вагнеровцами» (задержанных россиян власти республики называют работниками ЧВК «Вагнер» – прим. ВЗГЛЯД). А вообще все это бред сивого хитропричесанного мерина», – привела слова Статкевича его супруга Марина Адамович в Facebook.

Напомним, в Белоруссии заздержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами.

Белоруссия передала Украине список задержанных россиян. В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных.