 

Учёные сообщили новую причину сновидений человека

01.08.2020, 14:30, Разное

Американские физиологи Дэвид Игельман и Дон Вог рассказали новую теорию происхождения человеческих снов. Специалисты считают, что сновидения представляют собой защитный механизм, который предназначен для предотвращения возникновения слепоты.
Авторы работы отмечают, что проведенное ими исследование дало возможность получить больше знаний о работе мозга человека. Ученые напомнили: во время сна зрительная кора головного мозга перестает выполнять свои прямые задачи. Если она будет полностью бездействовать, то подвергнется медленному разрушению. В связи с этим зрительная кора периодически активируется. Именно во время этого процесса человек и видит сновидения. В случае если одна область человеческого мозга прекращает функционировать по назначению, то она приспосабливается под другие задачи.

Ученые не исключили, что представленная теория является верной. В то же время она требует проведения дополнительных исследований и экспериментов. При этом специалисты сомневаются, что человеческие сны имеют лишь одно предназначение.





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