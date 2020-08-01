 

Китай оборудовал свои корабли генераторами для лазеров и рельсовых пушек

01.08.2020, 14:30, Разное

В Китае начали переоснащение своих кораблей, и уже на некоторые боевые машины установлены турбогенераторы для лазеров и рельсовых пушек. Нововведения позволили в четыре раза увеличить энергетическую эффективность судна.
Представители военно-морских сил Китая пока не стали комментировать, какие именно корабли получили 20-мегаваттные генераторы. Несмотря на это, аналитики уверены, что речь идёт о самых передовых эсминцах типа 055. С появлением нового источника питания судно вовсе может перейти в режим сохранения топлива за счёт использования электрической тяги. Это сделает корабль более манёвренным. Главной причиной оснащения новыми генераторами стало самое современное вооружение, требуемое внушительного количества энергии. В частности лазеры и рельсовые орудия, способные стрелять высокоскоростными снарядами.

Эксперты оценили улучшение и отметили, что столь внушительные турбогенераторы позволят кораблю развивать скорость около 30 узлов при помощи электрической тяги. Не исключено, что в ближайшем временем такие генераторы появятся на авианосцах и будут питать электромагнитную систему запуска самолётов.





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