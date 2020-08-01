Адвокат объяснила невозможность кремации рэпера Картрайта

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01.08.2020, 14:30, Новости дня

Адвокат супруги украинского рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) Ирина Скурту сообщила, что кремация тела музыканта невозможна, так как могут возникнуть вопросы о повторных экспертизах.

Скурту в разговоре с Пятым каналом сообщила, что до захоронения пройдет много времени, экспертиза будет проводиться от одного до двух месяцев, после чего разрешение на церемонию должен дать следователь.

«Фанаты требуют, чтобы им выдали [тело] для достойных похорон, якобы он хотел, чтобы его кремировали, прах развеяли. Но я сразу говорю, что в таких ситуациях разрешается только захоронение, без кремирования, потому что может возникнуть вопрос о повторных экспертизах, об эксгумации. Поэтому вот эти все его разговоры, чего бы он хотел – они неуместны в данной ситуации. Пока об этом речи не идет», – отметила юрист.

Также защитница пояснила, почему супруга погибшего Марина Кохал не признает вину.

«Она говорит, что увидела его мертвым, и дальше вот это сделала. Ничего другого она не говорит. В убийстве, которое ей предъявлено, она не признается. Результата судебно-медицинской экспертизы нет, причина смерти не установлена. Обвинение предъявлено в убийстве неустановленным способом», – сказала Скурту.

В субботу суд продлил срок задержания Кохал и сообщил, что причина смерти рэпера не установлена.

Кохал сообщала, что предположила смерть супруга от передозировки запрещенными препаратами, поэтому она решила расчленить тело, пытаясь скрыть факт смерти.

При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве супруга, она вину не признает.

Приятель Картрайта сообщал, что Кохал увлекалась эзотерикой, и характеризовал ее как человека со странностями.





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