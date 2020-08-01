Дорогие марсиане

01.08.2020, 14:14, Разное

Что будет делать новая космическая миссия, отправившаяся с Земли на Красную планету.

В завязавшейся упорной заочной борьбе с США «Роскосмос» все же успел за три дня до запуска с мыса Канаверал миссии «Марс-2020» запустить свое официальное мобильное приложение. Поскольку пока неизвестно, смогут ли его пользователи читать там об успехах других стран в исследовании и освоении космического пространства, «Новая» рассказывает читателям о выдающейся космической экспедиции НАСА, США и всего человечества.

Без десяти семь утра 30 июля во Флориде успешно стартовала ракета Atlas V с исследовательским марсоходом Perseverance, запуск транслировался в интернете. Если полет пройдет без сбоев, на орбиту Марса космическая станция «Марс-2020», несущая марсоход, ляжет 18 февраля следующего года. После спуска на планету марсоходу предстоит искать следы жизни, в том числе древнейшие остатки микроорганизмов. Возникающее при нашей жизни новое направление науки называется экзомикропалеонтология. Значение этого события в жизни человечества оценил заместитель директора по научной работе Института космической политики Иван Михайлович Моисеев.

Иван Моисеевзаместитель директора по научной работе Института космической политики, эксперт Фонда «Сколково», член Экспертного совета при правительстве

— Не будет преувеличением, если мы назовем миссию «Марс-2020» с марсоходом Perseverance самой мощной и оснащенной научной лабораторией по исследованию планет в истории Земли. Предыдущий самоходный аппарат с замечательным названием «Любопытство» работает с августа 2012 года по сей день и позволил американским ученым и инженерам собрать огромный опыт работы с автономным марсоходом и управления им. Весь этот опыт лег в основу создания нового, намного более мощного и изощренного марсохода Perseverance.

Это не просто отдельная экспедиция, но и начало большого пути: марсоход должен собрать образцы марсианского грунта, которые заберет и доставит на Землю следующая экспедиция. Тем самым делается практический шаг к полету на Марс с возвращением на Землю. Кроме того, на борту он несет подзаряжаемый от бортовой сети электрический дрон-вертолет.

Ему предстоит летать в атмосфере с плотностью лишь 1% от земной. Поначалу даже не верилось в такую возможность.

Будут возможны съемки на маршруте марсохода с высоты птичьего полета. Это фантастика.

По установившимся правилам все научные результаты исследований шесть месяцев изучают ученые страны, снарядившей межпланетную экспедицию, затем они полностью становятся достоянием мировой науки. Так было и с нашими межпланетными станциями в прошлом. Но сама конструкция космического аппарата и технологии его создания в СССР были засекречены на уровне военных разработок.

И в современной РФ секретность конструкций и технологий мирных исследовательских аппаратов также выше всякой необходимости. Поначалу и китайские научные аппараты (но не результаты их исследований) были засекречены строже, чем в СССР. Но в последние годы они все более и более открываются международному экспертному сообществу.

Что же касается миссии «Марс-2020» и Perseverance, то мы с самого начала могли наблюдать самые важные детали конструкции в открытой, полностью публичной истории их создания.

Ничего более совершенного для исследования планет солнечной системы человечество не делало.

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Разумеется, успешный запуск не означает окончательный успех всей экспедиции. Выход на орбиту Марса, спуск марсохода, тестирование всех систем уже в реальной обстановке чужой планеты, а не в лабораториях — сложные и не всегда предсказуемые этапы, через которые придется пройти. Мы будем ждать результатов с нетерпением.

Валерий Ширяев

Новая газета