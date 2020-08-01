 

Сын певицы Валерии рассказал о недостатках жизни в самом дорогом жилищном комплексе Москвы

01.08.2020, 14:09, Разное

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин, активно занимается бизнесом и мотивирует молодых людей следовать его примеру. Недавно он пояснил о недостатках жизни в самом дорогом жилищном комплексе столицы – «Москва-Сити».
По соседству с Арсением Шульгиным живет актриса Светлана Ходченкова. Многим подписчикам казалось, что у сына Валерии – квартира мечты. Из окон жилья открывается прекрасный вид на Москву. Однако блогер рассказал, что в «Москва-Сити» есть свои недостатки. Например, в летний период в апартаментах достаточно холодно, а кондиционер работает только на охлаждение помещения. Кроме этого, недавно в квартире отключили горячую воду утром, поэтому молодому бизнесмену пришлось воспользоваться старинным методом и греть воду в кастрюлях.

Недавно сын Валерии поделился со своими фолловерами в Instagram новостью о том, что сделал предложение своей возлюбленной. Лиана Волкова приняла его, и теперь пара, которая встречается с прошлого года, готовится к свадьбе. Арсений Шульгин встал перед невестой на одно колено в апартаментах, из которых открывается шикарная городская панорама. На одной из башен комплекса появилась бегущая строка с надписью «Ты выйдешь за меня?», после чего Лиана Волкова расплакалась.





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