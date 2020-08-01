Разработчики RPCS3 объявили о запуске приватного сервера-эмулятора PlayStation Network

01.08.2020, 14:09, Разное

Руководители проекта RPCS3, который входит в число самых популярных эмуляторов PlayStation 3, объявили о начале работы приватного сервера Playstation Network. Его созданием занимался программист GalCiv.

RPCN дает возможность игрокам поиграть в сетевые и кооперативные игры, для которых не требуется другой сервер, кроме PSN. К примеру, через эмулятор пользователи могут вместе с друзьями сыграть в Demon’s Souls. Данная видеоигра, а также Bomberman Ultra, в настоящий момент остаются единственными игровыми приложениями, которые стабильно работают на мультиплеере.

Между тем ранее руководство фирмы выплатило 10 тыс. американских долларов взломщику PlayStation 4. Сотрудники компании выразили готовность и в дальнейшем выплачивать крупные вознаграждения всем, кому удастся выявить в прошивках их девайса уязвимости.