 

Разработчики RPCS3 объявили о запуске приватного сервера-эмулятора PlayStation Network

01.08.2020, 14:09, Разное

Руководители проекта RPCS3, который входит в число самых популярных эмуляторов PlayStation 3, объявили о начале работы приватного сервера Playstation Network. Его созданием занимался программист GalCiv.
RPCN дает возможность игрокам поиграть в сетевые и кооперативные игры, для которых не требуется другой сервер, кроме PSN. К примеру, через эмулятор пользователи могут вместе с друзьями сыграть в Demon’s Souls. Данная видеоигра, а также Bomberman Ultra, в настоящий момент остаются единственными игровыми приложениями, которые стабильно работают на мультиплеере.

Между тем ранее руководство фирмы выплатило 10 тыс. американских долларов взломщику PlayStation 4. Сотрудники компании выразили готовность и в дальнейшем выплачивать крупные вознаграждения всем, кому удастся выявить в прошивках их девайса уязвимости.





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