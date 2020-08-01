Нарышкин рассказал, как в Европе восприняли задержание россиян в Белоруссии
01.08.2020, 14:08, Новости дня
В Европе политические элиты считают задержание российских граждан под Минском срежиссированной акцией, сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление», – приводит слова Нарышкина ТАСС.
Он добавил, что СВР отслеживает реакции на такие события.
При этом глава службы выразил надежду, что инцидент будет исчерпан и преодолен.
«Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами», – цитирует Нарышкина РИА «Новости».
Также руководитель СВР удивился высказываниям в белорусских СМИ, они, по его мнению, выглядят «очень нелогичными».
Напомним, КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.
СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами.
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян. В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных.
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