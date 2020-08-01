Мишустин подписал постановление об автоматизированной системе техосмотра

01.08.2020, 14:08, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы технического осмотра (ТО), сообщила пресс-служба правительства России.

«Оформленные диагностические карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее пяти лет. В течение этого срока их невозможно будет уничтожить или изъять», – говорится в сообщении на сайте правительства.

При этом оператором системы будет Министерство внутренних дел.

Постановление прописывает особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных, получения сведений из автоматизированной системы. В системе планируется хранить данные о марке авто, его VIN, номер кузова, шасси, регистрационную карту и срок ее действия, показания одометра, даты проведения техосмотра, данные о месте его прохождения.

Также система предотвращает перегрузки на пунктах ТО. «Таким образом, будут исключены ситуации, когда оператор ежемесячно выдает, к примеру, сотни карт, а оборудование позволяет проверять лишь несколько десятков автомобилей», – уточняется в сообщении.

Ранее в РФ ввели уголовную ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима.