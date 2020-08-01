Соблазнительный наряд для виртуальной вечеринки: Рианна отпраздновала выход своей линии уходовой косметики

01.08.2020, 13:54, Разное

В начале лета стало известно, что Рианна планирует запустить линию уходовой косметики в рамках Fenty Beauty. В июле эти слухи подтвердились: певица сообщила о том, что продукты Fenty Skin будут гендерно-нейтральные, и коллекция будет состоять из средств по уходу за кожей и телом – кремы, сыворотки, баттеры, средства для очищения и средства для защиты от УФ-излучения. Вчера состоялась официальная презентация новинок, которая прошла в формате виртуальной вечеринки.

Рианна Для прямого эфира в Instagram Рианна подготовилась основательно: надела кожаное платье с соблазнительными вырезами и босоножки на шнуровке от своего же бренда Fenty. Компанию на онлайн-празднике ей составил посол Fenty Skin, известный эксперт по уходу за кожей и лицензированный косметолог Шон Гарретт.

Очень веселая виртуальная вечеринка Fenty Skin! Спасибо, что приняли участие!

— написала в Instagram Рианна, которая использовала в своей косметике экологичные, веганские составы. Ранее она презентовала рекламную кампанию Fenty Skin, в которой приняли участие как девушки, так и мужчины. Самый яркий из них – рэпер A$AP Rocky, с которым певице приписывают роман.

Рианна и A$AP Rocky Косметика Fenty Skin