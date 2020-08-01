Поклонники рассекретили личный Instagram-аккаунт Чонгука из группы BTS

01.08.2020, 13:30, Разное

В начале своего творческого пути участники популярной корейской группы BTS договорились о том, что они не будут соперничать в микроблоге Instagram за количество подписчиков. Однако недавно поклонники рассказали о том, что рассекретили личный аккаунт Чонгука.

Фолловеры уверены, что у каждого члена группы есть собственные страницы в соцсетях, поэтому они не прекращали поисков. Они обратили внимание на пользователя с именем «wjskkk», который начал стремительно набирать подписчиков. Как только они начали подозревать, что под этим ником скрывается Чонгук, профиль удалили. Однако сейчас страница работает и можно увидеть более 80 тысяч подписчиков. Кроме этого, брат участника K-Pop группы BTS в Instagram поздравил его с днем рождения, а Чонгук прокомментировал это сообщение с аккаунта под именем «wjskkk».

Ранее стало известно о том, что BTS попали в книгу рекордов Гиннеса по количеству зрителей онлайн-концерта, который проходил в прямом эфире. Его прослушали 756 тысяч человек из более чем 100 государств мира. Трансляция выступления корейских исполнителей проводилась из Сеула, а стоимость билета составляла 25 долларов.