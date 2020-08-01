Вирусолог рассказал о сложностях массовой вакцинации от коронавируса

01.08.2020, 13:30, Новости дня

Начало массовой вакцинации препаратом центра Гамалеи зависит от третьей, самой сложной фазы его испытаний, сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Альтштейн заявил, что разработкой вакцины от коронавируса занимаются несколько месяцев. Уже проведены две фазы испытаний, но впереди еще третий, самый сложный этап, передает ФАН.

Третья фаза «должна доказать, что препарат обладает эффективностью в условиях эпидемии».

«Будут привиты несколько тысяч человек, за которыми будут наблюдать, которых будут подвергать случайному, естественному заражению, пока не станет ясно, что вакцина действительно эффективна. Для широкой массовой вакцинации этого препарата пока недостаточно, еще нужно создавать его производство. Поэтому я думаю, что заявление министра было довольно оптимистическим», – считает вирусолог.

По его словам, для начала массовой вакцинации РФ необходимо иметь хотя бы несколько миллионов доз, работа над ними ведется. Однако все будет зависеть от эффективности вакцины во время третьего этапа испытаний.

«Чтобы переломить ситуацию, нужно иметь вакцину в большом количестве. Чтобы произвести ее в большом количестве, нужно иметь уже готовое производство. И эти производства уже заложены, но кому попало это дело поручать нельзя, этим должны заниматься профессионалы», – заключил вирусолог.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, завершены, готовятся документы для ее регистрации.

До этого сообщалось, что регистрация вакцины центра Гамалеи планируется в августе, а производство – в сентябре, у вакцины центра «Вектор» – в сентябре и октябре соответственно. Российской вакциной от коронавируса заинтересовались уже свыше 20 стран.