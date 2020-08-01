Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова

01.08.2020, 13:30, Разное

Елена Ландер, которую зрители привыкли видеть в программе «Утро России», пояснила о своем предстоящем увольнении и переезде в другую страну. Недавно стало известно, что на ее место претендует Мария Рыбакова, ведущая канала «Москва 24».

По словам Елены Ландер, она «ужасно устала жить на две страны». Телеведущая прошлым летом вышла замуж за гражданина Италии, поэтому ради семьи решилась на этот шаг. Слухи об уходе Елены Ландер с канала ходили уже давно. К кардинальным переменам ведущую подтолкнула пандемия коронавируса. 34-летняя знаменитость пару месяцев не виделась со своим супругом.

Мария Рыбакова, которая будет появляться в программе «Утро России», начинала журналистскую карьеру на региональных каналах РФ. Многие зрители могут ее помнить по программе «Ой, все!», в которой также были задействованы Елена Болтинова и Ирина Шихман. Пять лет назад телеведущая появилась в утреннем эфире в столице. Она признавалась, что тогда канал «Москва 24» ее сильно впечатлил своим огромным механизмом, профессиональным оборудованием и молодым амбициозным коллективом. Мария Рыбакова почувствовала тут «мощь и верную энергию».