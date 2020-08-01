Мнение: ФБР раскрыло взлом Твиттера – “мозгу” ОПГ хакеров 17 лет

01.08.2020, 13:29, Разное

ФБР раскрыло взлом Твиттера и аккаунтов знаменитостей, в том числе Илона Маска и Билла Гейтса, Джеффа Безоса. “Мозгу” операции 17 лет. Грэм Айвен Кларк только что закончил школу.

Паренька будут судить как совершеннолетнего.

Подростку предъявили обвинения по 30 пунктам, в том числе в организованном мошенничестве (создании преступной группы хакеров), незаконном использовании персональных данных и взломе. Сесть он может пожизненно. В релизе прокурора говорится о действиях хакеров как о «сложно организованной атаке невиданной величины».

Они взломали около 130 Твиттер-аккаунтов знаменитостей и компаний, разместили там предложения перевести им биткоины на адрес специально созданного кошелька и пообещали вернуть в два раза больше, после чего забрали деньги. По данным Минюста, который ссылается на жалобы, на счёт поступило 400 переводов на общую сумму более 100 тысяч долларов.

Вскоре после новости о подростке Министерство юстиции США заявило, что предъявило обвинение ещё двум людям — 22-летней Ниме Фазели из штата Флорида, город Орландо, и 19-летнему Мэйсону Шеппарду из Великобритании. Фазели действовала под никнеймом «Rolex», а Шеппард — «Chaewon».

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