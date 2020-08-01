 

Донбасс не получит права вето на общенациональные решения

01.08.2020, 13:18, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью “Главкому” заявил, что Донбасс после реинтеграции может рассчитывать на получение статуса “в рамках широкой формы децентрализации”.  

Он подчеркнул, что о федерализации Украины или предоставлении отдельным районам Донецкой и Луганской областей права вето на общенациональные решения не может быть речи.

“Во-первых, [Украина должна получить] полный контроль над границей. Во-вторых, статус ОРДЛО определен законодательством в рамках широкой формы децентрализации и отсутствия каких-либо прав вето на общенациональные решения. Мы остаемся унитарным децентрализованным государством. Обо всем другом нужно договариваться”, – ответил он на вопрос о том, на какие компромиссы готова украинская сторона.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Предоставления “особого статуса” Донбассу и его закрепления в Конституции Украины требует Россия. Киев заявляет, что речь может идти только об особом порядке местного самоуправления в рамках реформы децентрализации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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