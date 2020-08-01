 

Сергей Соседов вновь раскритиковал Инну Маликову и ансамбль «Новые Самоцветы»

01.08.2020, 13:17, Разное

Недавно между Сергеем Соседовым и музыкантом Юрием Маликовым разгорелся скандал. Критик назвал его дочь Инну Маликову «безголосой пустышкой», а вскоре нелицеприятно отозвался и об ансамбле «Новые Самоцветы», которым она руководит.
В ходе одного из интервью Соседов возмутился тем фактом, что Инне Маликовой дали звание «Заслуженной артистки РФ». Музыкант вступился за свою дочь и заявил критику, что она уже 15 лет является руководителем ансамбля. При этом, Юрий Маликов напомнил Сергею Соседову о подобной ситуации с Павлом Слободкиным, который занимался коллективом «Веселые ребята», хотя сам не был вокалистом.

Музыкальный эксперт рассказал, что ему часто звонят журналисты по поводу Инны Маликовой. Он все время отвечает на вопросы в силу своего воспитания, так как не может отказать в беседе представителям СМИ. Сергей Соседов отметил, что он не слушает подобную музыку, а отдает предпочтение классическим симфониям. Как отметил критик, он должен «тронуться умом», чтобы обратить внимание на ансамбль «Новые Самоцветы». Однако пока его «рано отправлять в психиатрическую больницу», и он надеется, что до этого дело не дойдет.

По поводу заявления Юрия Маликова критик ответил, что это «смешно», так как непонятно чем именно руководит дочь музыканта. О «Новых Самоцветах», по мнению Сергея Соседова, никто и не слышал толком. Поэтому, если «Инна Маликова художественный руководитель ансамбля, то он – кинорежиссер».





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