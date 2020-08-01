 

Учёные узнали о риске взрыва спокойных вулканов

01.08.2020, 13:17, Разное

Ученые провели изучение вулканов, находящихся на Галапагосских островах, и пришли к выводу, что на самом деле они не такие спокойные, как кажутся. Внутри них нашли опасную химически разнообразную магму.
Исследование раскаленной массы показало, что она содержит элементы, которые свидетельствуют о существовании риска перехода в фазу взрывной активности. В случае ее наступления вулканы лишатся всей магмы, которая находится в области активного слоя для конкретной точки выхода. На протяжении многих сотен лет спокойные вулканы вырабатывают потоки базальтовой лавы магмы. Она стекает по руслам, из-за чего формируются огненные реки.

По словам сотрудника Тринити-колледжа Майкла Стока, участвовавшего в исследовании, если у базальтовой лавы состав остается стабильным, то расплавленное в резервуаре вещество регулярно перемешивается. Замкнутая глубинная система, в свою очередь, представляет большую угрозу. Дело в том, что в ней образуются магмы, в составе которых имеются летучие соединения. Они могут подняться к поверхности и спровоцировать извержение.
«Такое открытие очень значимое. Благодаря ему изменятся подходы к исследованию спокойных вулканов», – сказал ученый.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Эксперты назвали лучшие смартфоны с 5G, выпущенные в 2020 году

23.07 / Диетолог назвала главную ошибку при похудении

11.07 / В небе над Колумбией появился НЛО с бирюзовыми огнями

18.07 / Мнение: В Томске снова посчитали мудаков. Путин – должен уйти!

30.05 / Ученые подошли вплотную к получению первой вакцины против стрептококка

29.07 / Сербская модель прокомментировала слухи о своем романе с мужем Бородиной

24.07 / Возлюбленная Козловского заметно похорошела после родов: Идет быть мамой!

30.06 / Диетолог назвала продукты, способные вызвать целлюлит

03.07 / Дружба с Путиным помешала Трампу заметить российскую провокацию?

04.07 / Николай Бандурин рассказал о восстановленном после пожара доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска