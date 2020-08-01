Учёные узнали о риске взрыва спокойных вулканов

01.08.2020, 13:17, Разное

Ученые провели изучение вулканов, находящихся на Галапагосских островах, и пришли к выводу, что на самом деле они не такие спокойные, как кажутся. Внутри них нашли опасную химически разнообразную магму.

Исследование раскаленной массы показало, что она содержит элементы, которые свидетельствуют о существовании риска перехода в фазу взрывной активности. В случае ее наступления вулканы лишатся всей магмы, которая находится в области активного слоя для конкретной точки выхода. На протяжении многих сотен лет спокойные вулканы вырабатывают потоки базальтовой лавы магмы. Она стекает по руслам, из-за чего формируются огненные реки.

По словам сотрудника Тринити-колледжа Майкла Стока, участвовавшего в исследовании, если у базальтовой лавы состав остается стабильным, то расплавленное в резервуаре вещество регулярно перемешивается. Замкнутая глубинная система, в свою очередь, представляет большую угрозу. Дело в том, что в ней образуются магмы, в составе которых имеются летучие соединения. Они могут подняться к поверхности и спровоцировать извержение.

«Такое открытие очень значимое. Благодаря ему изменятся подходы к исследованию спокойных вулканов», – сказал ученый.