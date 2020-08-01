 

Ученые: Противозачаточные таблетки влияют на память и меняют реакцию мозга на стресс

01.08.2020, 13:09, Разное

Ученые из Канады после проведения исследования пришли к выводам, что противозачаточные таблетки влияют на память и меняют реакцию мозга на стрессовые ситуации. Речь идет о той ситуации, когда оральные контрацептивы девушки начинают принимать в подростковом возрасте.
Исследователи изучили, как противозачаточные таблетки сказываются на работе мозга юных пациенток. Результаты сравнили с женщинами, которые начали принимать оральные контрацептивы в зрелом возрасте. Канадские исследователи задались целью выяснить, как синтетические гормоны сказываются на нейрофизиологии мозга в период полового созревания. Оказалось, что девушки, которые рано начали прием противозачаточных таблеток, отличались притупленной реакцией на различные стрессовые ситуации. Кроме этого, происходили важные структурные изменения в области мозга, которая отвечает за обработку эмоций и формирование памяти. Ученые, оценив полученные данные исследования, смогли лучше понять нейронный механизм, который связан с развитием таких расстройств как депрессия на фоне приема оральных контрацептивом.

Противозачаточные таблетки по объемам лидируют среди продаж лекарственных препаратов. Этому способу предохранения от нежелательной беременности уже более 60 лет, а пользуются им около 150 миллионов женщин на планете. Тем не менее, для начала приема оральных контрацептивов в юном возрасте следует в обязательном порядке консультироваться с гинекологом.





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