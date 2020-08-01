Рейтинг лучших бюджетных авто на август 2020 года в России

01.08.2020, 12:53, Разное

Опубликован рейтинг лучших бюджетных автомобилей в РФ по версии портала CarsWeek. В Топ-5 на август этого года попали четыре автомобиля отечественного производства и «гости» от французского концерна.

Как показывают запросы в поисковых системах, в текущих условиях максимально популярными автомобилями становятся представители именно бюджетного сегмента. Так, в Яндексе за месяц запрашивали в одинаковом количестве – по 5 миллионов – слова «Лада» и «Мерседес», при этом модели бренда Mercedesв лидеры по продажам по стране не входят.

Все представители автопрома из Топ-5 имеют 1,6-1,7-литровые двигатели и механическую коробку передач. Остальные технические характеристики могут слегка различаться.

Так, в первую строчку рейтинга в очередной раз заняла LadaGranta, базовая комплектация которой стоит 471 тысячу рублей (впрочем, с учетом акций и скидок ее можно приобрести за 405 тысяч). Мощность – 87 «лошадок», имеется штатная подушка безопасности и система вспомогательного торможения, а также ABS, BASи EBD.

На втором месте – аналог «Гранты» в «японской» версии – Datsunon-DO. Несмотря на то, что эта модель собирается на тольяттинском «АвтоВАЗе», она выходит под именем дочернего бренда Nissan, хорошо зарекомендовавшем себя по всему миру. Несмотря на то, что Datsunне так давно объявил об уходе с отечественного рынка, их автомобили все еще можно приобрести по привлекательной цене – 516 рублей без скидки или 416 – с ней.

Тот же двигатель, те же «лошадки» и подушка безопасности, и плюс приятные мелочи – подогрев и электрорегулировка зеркал, подогрев сидений.

Datsunmi-DO – третья строка рейтинга, технических от предыдущих двух мало чем отличающаяся, однако это уже хетчбэк, и за счет этого стоит чуть дороже – 539 тысяч без скидок, 439 – со скидками. Различия внешние, но зато при компактных габаритах объем багажника – 240 литров.

Легендарный компактный внедорожник Lada 4×4 –очередной номинант рейтинга со стоимостью базовой комплектации 573 тысячи (515 тысяч со скидкой). Этот автомобиль популярен во всем мире благодаря своей надежности и простоте в обслуживании.

Версия Lada 4×4 Classic имеет двигатель 1,7 литров и максимальную мощность 83 л. с., плюс ко всему машина оснащена блокировкой межосевого дифференциала с понижающей передачей.

Замыкают пятерку парочка идентичных моделей от французской корпорации Renault – Loganи Sandero. Между ними отличия лишь в форме кузова, а стоимость обоих начинается от 625 тысяч, впрочем, благодаря программе «первый/семейный автомобиль» приобрести их можно и за 562 тысячи рублей.

Приятные особенности – передняя подушка безопасности, центральный замок в ДУ и ABSс электронным распределением тормозных усилий.