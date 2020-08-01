Аня Чиповская, Дмитрий Ендальцев и другие гости премьеры аудиоспектакля “Рас — Стаемся”

01.08.2020, 12:44, Разное

Мобильный Художественный театр представил новую аудиопостановку “Рас — Стаемся”, главные роли в которой озвучили актриса Аня Чиповская и Вадик Королев, лидер группы OQJAV. Первыми пройти по маршруту спектакля – от выхода из метро Воробьевы горы со стороны Лужников до смотровой площадки у фуникулеров – решились Дмитрий Ендальцев, Михаил Зыгарь, Софья Капкова, Алена Бабенко, Ирина Безрукова, Юлия Паршута, Анжелика Каширина, Юлия Ауг, Евгения Милова, Дарья Михалкова, Виктория Рунцова, Дарья Лисиченко, Виталий Козак, Марк Тишман, Алена Чехова и другие.

Дмитрий Ендальцев и Аня Чиповская Ирина Безрукова Юлия Ауг и Михаил Зыгарь Софья Капкова Юлия Паршута Аня Чиповская и Вадик КоролевПрогулка по Воробьевым горам под музыку группы OQJAV — про трагедию невозможности любви на земле. Маршрут повторяет прогулку героев “Поэмы конца” Марины Цветаевой и дополнен фрагментами из “Поэмы горы”. Эта история одного расставания, написанная Цветаевой после романа с Константином Родзевичем в Праге в 1924 году. Напряженный внутренний монолог героини в спектакле перебивается умиротворяющим голосом героя, который как будто спасается от эмоционального потрясения в занимательных сведениях об истории моста, миграции рыб в Москве-реке и составе воздуха на Воробьевых горах.

После спектакля зрители “Рас — Стаемся” посетили BAIKAL Lounge bar, где прошла вечеринка по случаю запуска шестнадцатого аудиоспектакля МХТ. Бар находится рядом со смотровой площадкой, где заканчивается аудиоспектакль – на верхней станции Московской канатной дороги на Воробьевых горах с видом на самую широкую панораму столицы. Среди гостей – Алена Бабенко Дарья Лисиченко Евгения Милова Анжелика Каширина Виталий Козак Дарья Михалкова Алена Чехова Снежина Кулова Марк Тишман Виктория Рунцова