Компания Xiaomi официально представила игровой смартфон Black Shark 3s

01.08.2020, 12:17, Разное

Компания Xiaomi официально представила новый смартфон игрового сегмента. Black Shark 3S работает под управлением десятой версии ОС Android 10, дополненной фирменной оболочкой Joy UI 12.

Главное отличие новинки от базовой модели состоит в установке улучшенного процессора Snapdragon 865+. Дополняет его 12-гигабайтный модуль оперативной памяти, позволяющий осуществлять одновременно множество операций. Для хранения различного контента производитель предусмотрел три варианта вместительности встроенного флэш-накопителя, в 128, 256 и 512 гигабайт.

Дизайн игрового аппарата Black Shark 3S выполнен в двух цветах, кристальном голубом и черном оттенке с оригинальным названием Skyfall. В аппарате установлен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Его яркость при этом составляет 500 кд/м2, а частота обновления — 120 Гц при 270-герцной частоте опроса сенсорного слоя. Дополняют «начинку» устройства тройной модуль камер на 64, 13 и 5 мегапикселей с ультраширокоугольной оптикой и сенсором глубины. Качественные селфи пользователь сможет делать с помощью 20-мегапиксельного объектива.

Еще одной отличительно особенностью аппарата является возможность превращения его в полноценный аналог игровой консоли благодаря наличию функции дублирования экрана через USB 3.0 Type-C. Кроме того, смартфон оснащен емким аккумулятором на 4,72 тысячи мАч и системой жидкостного охлаждения, что поможет избежать перегрузок девайса во время игр. Стоимость новинок в зависимости от варианта комплектации составляет соответственно 573, 616 и 687 долларов США.