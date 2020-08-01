Консул заявил о тенденциозности действий Минска в ситуации с арестом россиян
01.08.2020, 12:08, Новости дня
В ситуации с арестом российских граждан явно прослеживается тенденциозность действий белорусских властей, сообщил консул посольства России.
Об этом информирует РИА «Новости».
Консул рассказал также, что дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами.
Напомним, КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.
СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами.
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян. В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных.
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