Консул заявил о тенденциозности действий Минска в ситуации с арестом россиян

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01.08.2020, 12:08, Новости дня

В ситуации с арестом российских граждан явно прослеживается тенденциозность действий белорусских властей, сообщил консул посольства России.

Об этом информирует РИА «Новости».

Консул рассказал также, что дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами.

Напомним, КГБ Белоруссии заявил о задержании 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами.

Белоруссия передала Украине список задержанных россиян. В Кремле заявили, что Москва не признает украинского гражданства задержанных.





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