 

Запуск французской ракеты-носителя отложили за две минуты до старта

01.08.2020, 12:05, Новости дня

Во Французской Гвиане 31 июля за две минуты до старта отложили запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 Европейского космического агентства с тремя коммерческими космическими аппаратами, сообщила компания-оператор Arianespace. Запуск отменили из-за “красного сигнала”, сообщившего о проблеме в одной из ступеней ракеты-носителя.

Технические неполадки выявили в одном из датчиков резервуара с жидким водородом основной криогенной ступени, говорится в сообщении.

Ракета должна была вывести на орбиту аппарат MEV-2 – Mission Extension Vehicle – американской корпорации Northrop Grumman, а также спутник Galaxy 30 компании Intelsat (США) и японский телекоммуникационный аппарат BSAT-4b, уточняется на сайте nasaspaceflight.com. 

Вторая попытка запуска ракеты-носителя запланирована на субботу, 1 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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