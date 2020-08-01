 

Мнение: Разлом

01.08.2020, 11:59, Разное

Несмотря на местами сильный дождь, в Хабаровске продолжились протесты. Официозные СМИ с удовольствием отмечают уменьшившееся количество людей на шествии и митинге, особо упирая именно на него.

Тем не менее, власть так и не сумела разрешить новое противоречие. Точка очередного разлома никуда не девается, и даже прекращение протестов не изменит эту ситуацию. Если треснутую стену слегка подмазать шпаклевкой и покрасить место разлома, прочнее от этого она не станет.

Если же понимать, что именно власть трудолюбиво долбит в стену, кроша ее и создавая все новые трещины и разломы, то чем все закончится – незачем и гадать. Никакая шпаклевка и изолента в итоге ничем не помогут. Ненависть к преступникам в Кремле продолжает расти. И с этим они ничего поделать не могут.

Источник: Эль Мюрид





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