 

Том Круз получил от Universal Pictures $200 млн на съёмки фильма в открытом космосе

01.08.2020, 11:53, Разное

Американский актер Том Круз получил от компании Universal Pictures 200 миллионов долларов на съемки фантастического боевика, которые будут происходить в открытом космосе. Помощь в реализации проекта, возможно,окажет глава компании SpaceX Илон Маск.
Несмотря на то, что в настоящий момент сюжет новой картины еще не составлен, студия заявила о высоком доверии к голливудскому актеру. Её сотрудники считают, что идея Тома Круза сможет принести успех. В современном Голливуде $200 миллионов считается довольно скромной суммой. К примеру, 9-й эпизод «Звездных войн» имел бюджет примерно в $275 миллионов. Однако инсайдеры не исключают того факта, что спонсировать проект будет также и Илон Маск. Как пишет агентство «DeadLine», миллиардер одним из первых одобрил инициативу по созданию такого фильма. В Международной космической станции NASA тоже выразили свою готовность полностью обеспечить Тома Круза всем необходимым для проведения съемок картины.

На текущий момент не известно, когда стартует производство «космического фильма», как и его актерский состав. Дело в том, что для реализации проекта необходимы профессиональная подготовка и консультация специалистов.





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