 

Захарова назвала повторное расследование крушения самолета Качиньского «фантазийным процессом»

01.08.2020, 11:53, Новости дня

Повторное расследование крушения Ту-154 президента Польши Леха Качиньского превратилось в бесконечный фантазийный процесс, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова написала в Facebook, «это «повторное расследование» с его «промежуточными результатами» стали настоящей Йокнапатофой современной Польши».

«Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», – подчеркнула она.

«Что хочется сказать по сути. Прочитайте расшифровку переговоров пилотов польского «борта номер один». А если нервы действительно крепкие, лучше послушайте», – также посоветовала официальный представитель МИД.

Напомним, польская комиссия по повторному расследованию крушения Ту-154 президента Польши Леха Качиньского заявила, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет «заложили во время ремонта в России».

Глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что самолет президента Польши десять лет назад упал и врылся в землю в месте, где во времена Великой Отечественной войны шли серьезные бои, поэтому на его обломках могли оказаться следы тротила.





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