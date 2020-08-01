Захарова назвала повторное расследование крушения самолета Качиньского «фантазийным процессом»
01.08.2020, 11:53, Новости дня
Повторное расследование крушения Ту-154 президента Польши Леха Качиньского превратилось в бесконечный фантазийный процесс, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова написала в Facebook, «это «повторное расследование» с его «промежуточными результатами» стали настоящей Йокнапатофой современной Польши».
«Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», – подчеркнула она.
«Что хочется сказать по сути. Прочитайте расшифровку переговоров пилотов польского «борта номер один». А если нервы действительно крепкие, лучше послушайте», – также посоветовала официальный представитель МИД.
Напомним, польская комиссия по повторному расследованию крушения Ту-154 президента Польши Леха Качиньского заявила, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет «заложили во время ремонта в России».
Глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что самолет президента Польши десять лет назад упал и врылся в землю в месте, где во времена Великой Отечественной войны шли серьезные бои, поэтому на его обломках могли оказаться следы тротила.
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