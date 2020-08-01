Мнение: Мерседес для юного физика

01.08.2020, 11:40, Разное

Из цикла «новость, которую невозможно было представить 20 лет назад». Губернатор Андрей Воробьёв вручил новый мерседес Алисе Бугровой, победительнице Европейской олимпиады по физике. Дело было в Московской области, так что выбор подарка логичен — мерседесы производятся на местном заводе, под Солнечногорском:

https://360tv.ru/news/mosobl/pobeditelnitse-olimpiady-iz-podmoskovja-podarili-mercedes/

https://twitter.com/Kartoshka_kofe/status/1289132118161973248

Ещё недавно на подобные статусные подарки могли рассчитывать только спортсмены, тогда как физики с математиками варились в своём узком кругу и, — чего греха таить, — всерьёз рассматривали возможность эмиграции. В Австралии, к примеру, учёный может рассчитывать на зарплату в 600 тысяч рублей в месяц. Это довольно много, даже если учесть местную дороговизну:

https://www.mk.ru/social/2018/10/26/kak-slozhilas-zhizn-u-pobediteley-vserossiyskikh-olimpiad.html

В России у учёных тоже есть возможности для заработка, но всё же на Западе с чисто денежной точки зрения работа пока что оплачивается лучше. Также на Западе нет наших проблем с таможней, так что учёные могут получать все нужные им приборы и реактивы чуть ли не на следующий день после заказа, причём по очень умеренной цене.

Публичная выдача мерседеса победительнице олимпиады по физике показывает родителям, что в науке тоже есть слава и деньги. Вместо того, чтобы отдавать ребёнка на подчёркнуто бесполезные футбол с фигурным катанием, в которых даже чемпионам часто приходится выходить в отставку до 40 лет, можно направить школьника по дороге цифр и формул, забронировав ему тем самым надёжную карьеру. Не все получат Нобелевку или премию Филдса, но даже слабый математик может обычно перекатиться в айтишники или в преподаватели, обеспечив себе большой ломоть хлеба с маслицем и икоркой.

Некоторые возмущаются: «почему не наградили мужчин», «почему выдали мерседес, а не его стоимость в рублях». У губернатора были очевидные причины поступить таким образом: надо было наградить участника именно из его региона, кроме того надо было поддержать местный автомобильный завод. Вместе с тем получилось очень правильно с точки зрения пропаганды, так как на всю Россию прогремело заложенное в новость послание:

— девушки могут заниматься наукой;

— заниматься наукой выгодно и почётно.

Большая часть людей думает сердцем, если вы понимаете, о чём я. Известие о денежном призе, о стипендии или о гранте на научный проект широкую публику не трогает. Новый мерседес, который по-прежнему является в России атрибутом роскошной жизни, совсем другое дело: родители по всей стране сейчас представляют, как их умный ребёнок получает мерседес и отдаёт родителям, а родители ездят на новом мерседесе по городу и ловят завистливые взгляды окружающих.

Сейчас школьники мечтают о карьере видеоблогеров или киберспортсменов, тогда как взрослые отдают их на музыку и спортивные секции. Если мы хотим сделать науку модной, нам надо рекламировать ещё и науку: показывать молодых физиков и химиков по телевизору, красиво снимать их для инстаграма в дорогих автомобилях в окружении фотомоделей.