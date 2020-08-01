Мнение: Прием заявок на интернет-экспертизу арт-блогером (или Сундук злой Шакко)

01.08.2020, 11:35, Разное

Голосом Фагота-Коровьева:

"Таперича, когда этого надоедалу сплавили, давайте откроем дамский магазин!"

Моя идея по введению новой рубрики, как показал опрос, вызвала бурный восторг и энтузиазм.

Значит, будем пробовать, раз всем интересно — и мне, и людям. Посмотрим, как пойдет



Фото: мое

Итак, открывается прием работ на экспертизу.

Сделать это можно следующим образом:

1) Берете ваш предмет, который кажется вам старинным, и вы хотите получить мое бесплатное "экспертное" мнение для пристрелки — ценность это или нет. И смотрите на него внимательно:

— если это произведение декоративно-прикладного искусства (вазочка, статуэтка, нож для оскопления мужей-изменщиков на алтаре богини Иштар, бронзовое надгробие, украденное с могилы летчика-героя) — его мне посылать нельзя. Если это ювелирное — тоже нельзя. И книги — аналогично не надо. Я не ощущаю себя достаточно компетентной, чтобы смотреть трехмерные предметы.

— если это произведение, так сказать, двухмерное (картина, рисунок, миниатюра на слоновой кости, гравюра) — то его мне посылать можно. Икона (почему-то многие это решили уточнить) — тоже является как бы картиной.

Не надо посылать свои работы или работы ваших родственников и друзей, чтобы я посмотрела и сказала, что в них можно улучшить, и "правда ли мой брат — гений?". Исключение — если ваш родственник работал при СССР как профессиональный художник (правда, тогда он уже идет просто как антиквариат).

2) Берете ваш предмет, смотрите на него, и принимаете решение — готовы ли вы расстаться с иллюзиями по поводу него.

Подумайте, может, вам приятней дальше жить с иллюзиями, что эта картина на стене, унаследованная от прабабушки, и есть настоящий Айвазовский и когда-нибудь, если понадобиться, вы его продадите и купите квартиру. Или подарите в Русский музей, и мэр будет вам руки жать. Может, вам приятней будет сохранить эту веру, чем узнать правду о том, что цена ей на грош пятаков.

Я гарантирую, что 97% того, что мне пришлют, будет именно из этой категории, увы, жизнь так устроена, в нашей стране мало настоящего культурного подлеска, Чимабуэ на кухне не найти.

Однако я обещаю, что если присланное фото вещи мне покажется из оставшихся 3%, то я свяжу владельца с людьми, которые могут сделать либо нормальную экспертизу, либо вообще помогут реализовать. Если я почувствую, что моих знаний недостаточно, чтобы принять решение – хорошо или нет, я буду приглашать в рубрику экспертов-вещевиков из числа знакомых, мне обещали помочь.

Тем не менее, посылая фото предмета мне, вы должны четко понимать, что скорей всего, вы расстанетесь с мечтой и превратите свою карету в тыкву. Кроме того, поскольку задача данной рубрики — сделать хорошо не тому 1 человеку, кто послал фото, а мне лично и всей нашей большой тусовке любопытствующих читателей, вы должны быть морально готовы к тому формату, который я пока предощущаю для постов из этой рубрики. Я буду показывать присланное мне фото, например, копию какой-то картины, оригинал этой картины из музея, буду объяснять, чем они отличаются и на что обращать внимание. То есть присланный материал будет использоваться как обучающий, в первую очередь.

Кроме того, я торжественно обещаю и клянусь, что я буду эти вещи вышучивать.

Если вы не готовы морально к моему дебильному чувству юмора и чувствуете, что обидетесь и оскорбитесь за себя и за свое сокровище, пожалуйста, не шлите мне ничего.

3) Берете фотоаппарат с хорошим качеством съемки (ну ладно, телефон, только нормальный), и фотографируйте вашу вещь в хорошем качестве.

Кадры должны быть как можно более крупными, от 2-3 тыс. точек разрешения. Крохотные превьюшки я смотреть не буду. Проследите, чтобы ваша почта их не пожала.

ТЕМНЫЕ фотографии я тоже смотреть не буду. Поставьте свет как следует!

На них ничего не видно. Не надо нерезких, размытых, бликующих.

Примеры плохой фотосъемки





Снимков обычно требуется несколько, с разных ракурсов:

спереди целиком

сзади целиком. Да, оборотная сторона нужна обязательно

если есть рама, то в раме

если раму можно снять, то дополнительно снимите без рамы (если нельзя, потому что гвоздики закорузли и вросли, то не надо ничего ломать)

крупно лица и самые интересные проработанные детали

подпись художника и любые надписи, если есть. В том числе на обороте

Примеры хорошей фотосъемки

4) Посылаете мне фотографии и тот текст, которым вы хотите это послание сопроводить (с историей вещи), на почтовый ящик [email protected]

Это новый ящик, я его специально завела конкретно для этой рубрики. Не надо писать мне туда на любые другие темы, в особенности с предложениями руки и сердца, порекламировать ваш ютуб-канал с планами по захвату мира, купить макраме, забрать щенков, спасти детей, накормить коал или заказать убийство (хм, впрочем, по последнему пункту можете скинуть контактики, мало ли чо в жизни потом пригодится).

Не присылайте мне ваши картины через другие каналы связи, пожалуйста, в особенности в личные сообщения в мессенджеры. Не надо так делать ни в коем случае, умоляю, мне и так жизни нормальной нету.

Пожалуйста, оставляйте в своих письмах нормальные работающие контакты, по которым с вами можно будет связаться. Вдруг у вас там реально ранний Малевич, а вы об этом не узнаете. Потому что такую крутую вещь я в публичном посте разбирать не буду, приберегу для друзей-коллекционеров. А до вас вдруг взять и не достучаться! (Повторяю, вероятность 3%),

Все в открытом доступе я буду публиковать исключительно АНОНИМНО.

Если вы потом в комментариях захотите сорвать с себя маску и выступить, как владелец, это будет ваше решение. При этом публиковать истории про настоящие реальные ценности, истории с хэппи-эндом, я буду уже только с разрешения, поскольку тут речь о деньгах, а это опасно. Или скорей всего не буду вообще (еще не знаю, как пойдет).

Посылая мне фото, вы даете разрешение использовать их в моих любых последующих публикациях. (Вряд ли мне понадобится, но вдруг).

Я не знаю, сколько людей захотят прислать мне свои вещи. И я не обещаю, что ваша вещь меня заинтересует как материал для поста. Я подчеркиваю, что не обещаю опубликовать и оценить все, что мне пришлют. Заранее прошу за это прощения, но это вне физических сил одного человека, особенно бесплатно. Кроме того, вы должны учесть, что я не профессиональный искусствовед-эксперт-оценщик, а журналист-искусствовед, арт-блогер, и мое слово не является железобетонной экспертизой, на которую можно ссылаться при продаже. Я могу только обрисовать вам общие очертания проблемы, показать ареал.

Еще, поскольку эта рубрика новорожденная, я не знаю, сколько времени у меня уйдет на отбор фотографий и написания текста. Поэтому я даю себе срок до следующего поста – в целый 1 месяц. Пожалуйста, не беспокойте меня торканиями и вопросом, посмотрела ли я. Если у меня будет возможность и силы, я буду отвечать на все письма, пусть и с большим опозданием. Но я совершенно не гарантирую, что силы на это будут.

Прием писем на августовский выпуск рубрики открыт в течение примерно недели, с 1 по 9 августа включительно. После этих чисел тоже можно слать, но (опять-таки), в данном случае я не обещаю, что у меня до них скоро дойдут руки.

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Итак, еще раз, коротенько:

Не перепутать картину со статуэткой. Морально подготовиться к столкновению с реальным миром. Сделать большие качественные фотографии. Послать емейл. И выдохнуть.

В данном посте комментарии скринятся, можете задавать беспокоющие вас вопросы.

Прежде чем их задавать, перечитайте текст внимательно, может быть, на них уже отвечено, но вы пропустили.