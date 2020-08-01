 

Netflix снимает новый комедийный боевик «Последний наемник» с Ван Даммом в главной роли

01.08.2020, 11:30, Разное

Стриминговый гигант Netflix начал работу над новым проектом под названием «Последний наемник». Это комедийный боевик, главную роль в котором сыграет известный актер Жан-Клод Ван Дамм. Съемки картины происходят в Киеве и Париже.
Сюжет рассказывает о жизни бывшего секретного агента, у сына которого начались серьезные проблемы. Он стал обвиняемым в торговле оружием и наркотиками по вине мафии и бюрократов – и главному герою предстоит его спасти. По словам Ван Дамма, картина является захватывающим проектом, дающим возможность ему проверить свои силы в новом жанре. Актёр указал на то, что зрителям будет представлена красивая история, сочетающая в себе экшн и юмор.

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своём Facebook-аккаунте заявил, что главным плацдармом является Киев. Согласно сюжету, события будут происходить во Франции.
«Кстати, съемки уже стартовали и продолжатся до осени. Надеюсь, фильм станет первой картиной, получившей рибейты на Украине», – говорится в публикации.
Также о «Последнем наемнике» высказался его режиссер Дэвид Шахрон. Он указал на то, что данный кинофильм можно считать «данью великих традиций боевиков девяностых и восьмидесятых».





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