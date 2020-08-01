Мнение: “За ребят заступилась родная страна”
01.08.2020, 11:14, Разное
Посол РФ в Белоруссии Мезенцев о вчерашнем визите консульских работников к задержанным ЧВКшникам.
Посол всячески подчеркивает, что их вопросом занимаются на самом высоком уровне.
– Дмитрий Федорович, это Саша Гамов. Я прошу прощения за ночной звонок…
– Александр Петрович, дорогой, ну, пока идёт встреча.
– А, то есть, консульский отдел поехал к нашим ребятам?
– Да, да.
– О, вот это – новость, А сколько она уже продолжается, эта встреча.
– С 22-х часов.
– Целый час. А сколько наших сотрудников консульского отдела туда поехали.
– Три консула.
– Скажите, от них нет пока никаких известий?
– Ну, пока ещё идёт встреча.
– Задача сейчас какая, как вы консультировали своих сотрудников?
– Содействовать скорейшему освобождению россиян. Они (консулы) обязаны получить ответы – в том числе на вопросы, связанные с содержанием, с дальнейшими планами, которые имели ребята перед задержанием.
– Я так понял, что вы до сих пор на работе находитесь, ожидая результатов встречи.
– Ну, это не особый героизм. (смеётся) Конечно, я буду проинформирован по итогам встречи.
– Ну, вы, в принципе, довольны, что ваши Контакты с главой МВД Белоруссии, с главой МИДа?
– С руководителем Следственного комитета.
– …Они уже привели к определенным сдвигам в преодолении этой непростой ситуации.
– Послушайте, но это – то, что я обязан делать. Я был услышан… Здесь – не посол один, что называется, на передовой линии. За ребят заступилась родная страна. С тем, чтобы было все максимально, тщательно проверено. А если возникли какие-то вопросы, они должны иметь безусловные основания для этого, а претензии должны быть обоснованы.
– Ну, и ваш прогноз какой, какие есть надежды?
– Мы будем добиваться справедливого и быстрого решения по освобождению наших граждан.
– Вы сказали – вся страна встала на защиту наших ребят… Кроме главы нашего МИДа – с кем вы ещё общались.
– Мы же слышим информацию о заседании Совета безопасности России, которое провёл президент страны Владимир Владимирович Путин. Мы слышим позицию, которую озвучивает и представляет последовательно, подтверждая неизменное внимание к этому вопросу, Дмитрий Сергеевич Песков. Мы едины в наших подходах и в проведении нашей единой линии.
– А Дмитрий Песков – это позиция Кремля. Правильно?
– Я даже не обсуждаю. Конечно.
– Спасибо вам огромное. За день – третье интервью. А во сколько вам завтра можно позвонить?
– Встанете – и звоните.
– Ну, я могу и в 6 утра встать.
Ради Бога,
– Удачи вам!
Дмитрий Мезенцев: «Наш консульский отдел уже встречается с задержанными россиянами. За ребят заступилась родная страна»..Александр ГАМОВ
https://pravdoryb.info/dmitriy-mezentsev-nashi-konsuly-uzhe-vstrechayutsya-s-zaderzhannymi-v-minske-rossiyanami-za-rebyat-zastupilas-rodnaya-strana-211080.html – цинк
Плюс видео белорусского ТВ о расследовании истории с ЧВК.
Плюс видео вчерашней пробки на границе с Белоруссией.
Источник: Colonel Cassad
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