Мнение: “За ребят заступилась родная страна”

01.08.2020, 11:14, Разное

Посол РФ в Белоруссии Мезенцев о вчерашнем визите консульских работников к задержанным ЧВКшникам.

Посол всячески подчеркивает, что их вопросом занимаются на самом высоком уровне.

– Дмитрий Федорович, это Саша Гамов. Я прошу прощения за ночной звонок…

– Александр Петрович, дорогой, ну, пока идёт встреча.

– А, то есть, консульский отдел поехал к нашим ребятам?

– Да, да.

– О, вот это – новость, А сколько она уже продолжается, эта встреча.

– С 22-х часов.

– Целый час. А сколько наших сотрудников консульского отдела туда поехали.

– Три консула.

– Скажите, от них нет пока никаких известий?

– Ну, пока ещё идёт встреча.

– Задача сейчас какая, как вы консультировали своих сотрудников?

– Содействовать скорейшему освобождению россиян. Они (консулы) обязаны получить ответы – в том числе на вопросы, связанные с содержанием, с дальнейшими планами, которые имели ребята перед задержанием.

– Я так понял, что вы до сих пор на работе находитесь, ожидая результатов встречи.

– Ну, это не особый героизм. (смеётся) Конечно, я буду проинформирован по итогам встречи.

– Ну, вы, в принципе, довольны, что ваши Контакты с главой МВД Белоруссии, с главой МИДа?

– С руководителем Следственного комитета.

– …Они уже привели к определенным сдвигам в преодолении этой непростой ситуации.

– Послушайте, но это – то, что я обязан делать. Я был услышан… Здесь – не посол один, что называется, на передовой линии. За ребят заступилась родная страна. С тем, чтобы было все максимально, тщательно проверено. А если возникли какие-то вопросы, они должны иметь безусловные основания для этого, а претензии должны быть обоснованы.

– Ну, и ваш прогноз какой, какие есть надежды?

– Мы будем добиваться справедливого и быстрого решения по освобождению наших граждан.

– Вы сказали – вся страна встала на защиту наших ребят… Кроме главы нашего МИДа – с кем вы ещё общались.

– Мы же слышим информацию о заседании Совета безопасности России, которое провёл президент страны Владимир Владимирович Путин. Мы слышим позицию, которую озвучивает и представляет последовательно, подтверждая неизменное внимание к этому вопросу, Дмитрий Сергеевич Песков. Мы едины в наших подходах и в проведении нашей единой линии.

– А Дмитрий Песков – это позиция Кремля. Правильно?

– Я даже не обсуждаю. Конечно.

– Спасибо вам огромное. За день – третье интервью. А во сколько вам завтра можно позвонить?

– Встанете – и звоните.

– Ну, я могу и в 6 утра встать.

Ради Бога,

– Удачи вам!

Дмитрий Мезенцев: «Наш консульский отдел уже встречается с задержанными россиянами. За ребят заступилась родная страна»..Александр ГАМОВ

https://pravdoryb.info/dmitriy-mezentsev-nashi-konsuly-uzhe-vstrechayutsya-s-zaderzhannymi-v-minske-rossiyanami-za-rebyat-zastupilas-rodnaya-strana-211080.html – цинк

Плюс видео белорусского ТВ о расследовании истории с ЧВК.

Плюс видео вчерашней пробки на границе с Белоруссией.