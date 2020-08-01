Взрыв на краснодарской АЗС попал на видео

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01.08.2020, 11:08, Новости дня

В Сети появилось видео момента взрыва на газовой заправке в станице Васюринской (Краснодарский край).

Запись была опубликовали на странице «Инцидент. Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

По последним данным, пострадали шесть человек, их госпитализировали с ожогами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья. Предварительная причина взрыва – вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автомобилей или с искрами.

Напомним, пожар начался накануне вечером на заправочной станции на 26-м километре автодороги Краснодар – Кропоткин. Огонь охватил 300 квадратных метров, загорелась не только АЗС, но и припаркованные рядом автомобили.





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