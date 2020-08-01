Личное: Баба Света — теперь Харчок!

01.08.2020, 11:00, Разное

Все кафешки на Патриках полнятся слухами: 52-летняя Светлана Бондарчук 15 августа собралась замуж за какого-то Сергея Харченко.

Была Бондарчук. Станет Харчок.

Через тернии, как говорится, к звёздам. Ну, или наоборот, если быть точнее: из богемной тусовки — в обхарканные кусты.



Фото: Соцсети

Какими бы мерзкими ни были герои моих статей, Стокгольмский синдром работает — где-то в глубине души мне этих персонажей жалко. И даже более того, я искренне хочу вразумить их.

Как можно идти замуж на чувака, который на 6 лет младше, а ты сама — в возрасте и статусе бабушки?

К самому Харченко у меня претензий нет: пусть он младше Светки на 6-7 лет, но выглядит откровенно плохо — её ровесником.

Посмотрите сами:



Фото: Соцсети

Дедушка с бабушкой абсолютно гармонично смотрятся на один возраст — молодые ещё пенсионеры, чуть пьющие, но в запои уходят редко.

Но дело не в том, что Светка соответствует по внешнему виду Сергею. Дело, как всегда, в неуместности.

Нет, я не против, когда пенсионерка находит пенсионера, и они идут по грибы. Ездят по Пушкинским местам, по Золотому кольцу, а раз в год — в Анапу.

Им, таким, даже совокупляться не нужно — возраст не тот. Встречаются для души, кроссворды гадают, внуков на выходные на даче ждут.

Секс? Нет, ревматизм, артроз, подагра.

Вот только какое отношение такое имеет к браку?

Почему, хотя бы ради приличий, нельзя было оставить всё, как было? Неужели так важна свадьба в возрасте за 50?

Фата, шампанское, Собчак в роли тамады скачет с пошлыми шутками. Бывший муж, как увидит свадебные фотографии, обнимет свою Паулину и заплачет от счастья и со стыда.

Дети, внуки Светланы будут делать вид, что всё ничего — а в душе? Ну, подумают наверное, что бабушка совсем слетела с катушек и нужно начать искать ей хороший пансионат, где хорошо лечат маразм.

Да что я вам рассказываю тут? Сами всё понимаете.

У каждого есть или была бабушка. Представьте теперь, что у неё — медовый месяц в разных позах.

Блеванули или ничо — отолерастились уже?