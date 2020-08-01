Названы сайты, которые не стоит посещать через общественную сеть WI-Fi

01.08.2020, 10:53, Разное

Эксперты мобильных технологий рассказали о правилах безопасного пользования смартфонами. Специалисты назвали сайты, посещать которые не следует через общественные сети Wi-Fi.

Пользование открытыми сетями доступа к интернету в публичных местах может нести с собой не только удобство. Именно таким способом может быть похищена конфиденциальная информация, заверяют эксперты. Существует целый ряд сайтов, на которые не стоит заходить в общественных точках с бесплатным Wi-Fi. В первую очередь, это сервисы банков, пользуясь которыми владелец смартфона может оставлять личные данные, дающие доступ к его финансовым счетам. Кроме того, опасность таится в совершении покупок через сетевые магазины. В таком случае их клиент также вносит конфиденциальные данные, которые могут быть украдены киберпреступниками.

Следует воздержаться в местах общественного доступа подключения к интернету через Wi-Fi и от проверки ящика электронной почты. Открывая его, легко стать жертвой хакерской атаки, при этом злоумышленники смогут получить доступ ко всей переписке и иной личной информации. То же касается социальных сетей, мошенники иногда даже создают поддельные аккаунты жертвы, заполучив через общественную сеть все необходимые данные. Это дает им возможность не только выдавать себя за других лиц, используя при этом сведения о подписчиках и друзьях пользователя, но и заполучить критически важную информацию о нем.

Проблема публичных сетей Wi-Fi заключается в отсутствии шифрования трафика, из-за чего после несложного http-анализа злоумышленники перенаправляют пользователя на фишинговые сайты с вредным программным обеспечением. Так они не только воруют секретные данные, но и могут дистанционно вывести смартфон пользователя из строя. Если же владельцу девайса необходимо немедленно воспользоваться указанными выше ресурсами в точке с общим доступом к Сети, следует делать это через надежный VPN-сервис.