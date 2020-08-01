 

В сериале «Властелин колец» появятся три персонажа из одноименной трилогии Питера Джексона

01.08.2020, 10:53, Разное

В настоящее время компания Amazon работает над созданием сериала «Властелин колец». Согласно источникам портала TheOneRing, данный многосерийный фильм порадует зрителей появлением трех персонажей из одноименной трилогии Питера Джексона.
Отмечается, в новом сериале можно будет увидеть Владычицу эльфов Галадриэль, короля Элронда, а также властелина колец Саурона. Первого персонажа сыграет актриса Морфидд Кларк, а второго – Джозеф Моул. О том, кто предстанет в роли главного злодея, пока не известно. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 Amazon был вынужден прервать съемки «Властелина колец». Они начались в феврале на территории Новой Зеландии, однако перенеслись до конца июня.

Как известно, многосерийный фильм должен будет осветить события Второй эпохи Средиземья. Именно в этот период произошло возвышение Саурона после поражения темного лорда Моргота. Также сюжет поведает о создании магических Колец Власти.

О том, когда состоится премьера, пока не сообщается. Однако ранее руководитель стримингового сервиса Amazon Prime Джениффера Салке отметил следующее: первый эпизод сериала зрители смогут увидеть в 2021 году. Хоть график съемок был нарушен, не исключается, что компании удастся успеть в срок.





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