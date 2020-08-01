Автомобиль въехал в толпу во Франции, много пострадавших

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01.08.2020, 10:48, Новости дня

В результате наезда автомобиля на толпу перед баром в коммуне Вензель на востоке Франции пострадали 13 человек, информирует префектура департамента Саона и Луара.

Инцидент произошел в районе полуночи.

«Врачи осмотрели 16 человек, из них у 12 были выявлены легкие повреждения, трое были в состоянии шока. Еще одна молодая девушка получила серьезные травмы ног, однако ее жизнь вне опасности», – цитирует ТАСС коммюнике префектуры.

По данным властей, инцидент произошел «после перепалки между несколькими посетителями в баре», в итоге «автомобиль сбил людей, находившихся перед заведением».

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Причины конфликта не уточняются.

По данным регионального издания Journal de Saоne-et-Loire, находившийся за рулем 20-летний мужчина покинул заведение и вместе с тремя другими людьми и собирался уехать. Когда несколько человек постучали по кузову его машины, он резко сдал назад, сбив находившихся рядом людей, после чего, несмотря на попытки свидетелей не дать выехать ему с парковки, скрылся с места происшествия.

Полиция задержала его на дороге в нескольких километрах от бара.





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