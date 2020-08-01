 

Эксперт назвал причины снижения протестной активности в Хабаровске

01.08.2020, 10:48, Новости дня

На протесты в Хабаровске выходит все меньше участников, можно предположить, что в конце концов акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала затухнут, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Прошедшая в субботу в Хабаровске акция в поддержку Фургала собрала вдвое меньше участников.

«Прогнозы подтверждаются: протест в Хабаровске идет на убыль. Копится усталость, в том числе потому, что у оппозиции достаточно ограниченная повестка. Был некий выплеск. Психологи называют это эмоциональным реагированием. Люди высказали свою точку зрения. И понятно, что интерес к теме и ее важность начинают спадать», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Политолог добавил, что в соцсетях появляется информация об участии иногородних граждан в акциях в поддержку Фургала. «Я доверяю публикациям в социальных сетях. Есть публикации, из которых следует, что на акции в Хабаровске собираются разные оппозиционные силы, которые приезжают в город», – подчеркнул собеседник.

По мнению Потуремского, это попытки политизировать хабаровский протест и представить его как некое системное оппозиционное движение. «Но здесь есть очень серьезный разрыв. В первую очередь это региональная ситуация, связанная с отношением избирателей к избранному губернатору, не более. Какой-то большой политической повестки в Хабаровске нет», – уверен директор по политическому анализу ИНСОМАР.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По информации администрации города, акция собрала вдвое меньше участников, чем прежде.

На площади у краевого правительства присутствовали около 3,5 тыс. человек. Участники требовали освободить Фургала или провести открытое судебное заседание. Отмечается, что эти призывы звучали «только от инициативной группы», остальные «люди в основном отдыхали, разговаривали о жизни».

Снижение числа участников сами демонстранты связывают с падением интереса граждан к происходящим процессам и появлением на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции и людей, которые используют площадку акции в собственных политических целях.

При этом в регионе действует режим повышенной готовности и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост заболеваемости COVID-19.

Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания Фургала. Самые массовые митинги проходили по субботам, 11 июля на акцию вышли 12 тыс. человек, 18 июля 10 тысяч, 25 июля, по разным оценкам, от 6,5 до 8 тыс. человек. В будние дни к зданию правительства края приходили от 100 до 300 участников.





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