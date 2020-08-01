Бабушка-однодневка

01.08.2020, 10:45, Разное

У нас, кажется, только подножки не подставные, а реальные.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Если бы у бабушки был жезл…

Ну да, палка такая полосатая, как у автоинспекторов. Тогда бабушка уверенно останавливала бы поток машин на перекрестке и спокойно переходила бы улицу. А у нее не жезл, а клюка, которой она напрасно машет лихим водителям. Эти истребители как сбивали старушек на переходах, так и продолжают сбивать. Дедушки в такие происшествия попадают почему-то реже. Хотя белая борода — вполне отчетливая цель для лихача, когда он проносится по проспекту на бреющем полете.

Ну так вот, бабушка, улица, фонарь, аптека. Аптека, как и больница, в нашем конкретном сюжете, разыгранном в Казани, не понадобилась. До этого дело не дошло, хотя и могло бы. Водители же не знали, что бабушка подставная, и некоторые метили в нее, как в настоящую. Они и не догадывались, что городская автоинспекция проводит социальный эксперимент: гаишники попросили актера одного из местных театров загримироваться, переодеться в старушку и попробовать по пешеходному переходу перейти улицу в оживленном месте столицы Татарстана. Там, где водителям некогда пропускать пешеходов. Там, где и на старуху бывает движуха.

Затея, наверное, не вредная. Кого-то из нарушителей остановили, кого-то предупредили. Показали все это по телевизору. И пусть впредь при появлении на перекрестке пожилой женщины бесшабашный водитель подумает, не скрывается ли за ее согбенной спиной автоинспектор и не разводят ли его на бабку.

Да и мы с вами получили повод лишний раз задуматься о подставных фигурах. Это не обязательно бабушки, хотя как раз вполне реальные старушки, а не переодетые в них актеры, довольно часто используются в ролях, в которых они и слов-то не могут выучить. Уже надоело читать о подставных бабульках, числящихся владельцами девелоперских компаний и консалтинговых фирм, дворцов с бассейнами и угольных бассейнов с дворцами. Их даже не переодевают в генеральных директоров. Бабуся может по-прежнему ходить в войлочных тапках и в очках на резинке, но по документам значиться хозяйкой региональной телекомпании. Даже интеллигентная старушка с двумя дипломами может не разбираться в бизнесе и путать грешного бенефициара со Святым Бонифацием. Бабушки владеют дочерними фирмами, хотя, по логике, им больше подошли бы фирмы внучатые. Особенно охотно на подставных бабушек оформляют фирмы-однодневки. Тут годится даже столетняя старушка, на которую фирму-двухдневку оформлять уже рискованно.

Надо бы привести конкретные примеры, но знаю, что уставший от таких фактов читатель уже и головы не повернет в эту сторону. Правда, можно схитрить. Голова читателя в последние недели повернута в сторону Хабаровска, вот оттуда и возьмем простенький пример. Не так давно в Центральном районном суде Хабаровска осудили за крупное мошенничество совсем не крупного чиновника. В Тополевском сельском поселении он был даже не главой, а простым специалистом по земельным вопросам. Ну и, наверное, по земельным ответам. Как сообщалось, путем махинаций чиновник выкроил для себя на наших необъятных просторах 360 гектаров земли и выставил ее на продажу от имени своей бабушки. Представляете, сидят бабушки в ряд на деревянных ящиках, одна петрушку продает, другая — укроп, а третья — 360 гектаров земли. При этом в наших реалиях подставными кажутся уже первые две. Что-то тут неладно, если они с такой мелочью на рынок вышли. Похоже, маскируются. Малоимущих изображают. Неужели некому было записать на них какую-нибудь липовую фирму по заготовке березового сока?

Кстати, закончив, наконец с подставными бабулями, мы можем лишний раз отметить, что в Хабаровск прислали подставного губернатора — от партии, которая в Госдуме исполняет роль подставной оппозиции. Там не одна такая, и депутаты даже не переодеваются в оппозиционеров, не сидят на заседаниях в майках с надписями «Я/мы/вы/он/она/они…». Все в добротных костюмах, будто состоят в «Единой России». На таких костюмах можно написать разве только «Я/мы Николай Второй…».

Много чего подставного вокруг. Подставные молодежные организации и общественные палаты, подставные судьи, эксперты, журналисты, историки… Возможно, когда-нибудь снимут правдивый фильм об Октябрьской революции и назовут его «Подстава Ильича». И даже неловко сидеть тут и барабанить по клавиатуре, излагая то, что и без тебя всем понятно. Тоже, скажут, умник нашелся. Подставной козы барабанщик.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»