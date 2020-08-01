Поклонники обсуждают «свадебную» фотографию Анны Седоковой и Яниса Тиммы

01.08.2020, 10:30, Разное

В своем микроблоге Instagram Анна Седокова показала «свадебную» фотографию, на которой она позирует со своим возлюбленным, баскетболистом Янисом Тиммой. Поклонники обсуждают снимок, который оказался фотозоной с изображением жениха и невесты с вырезами для лиц.

Анна Седокова написала, что это могли быть они и предложила фолловерам написать пожелания для новоиспеченных «молодоженов». Подписчики засыпали певицу и ее избранника комплиментами по поводу внешнего вида и чувства юмора. Многие написали, что артистка и баскетболист – очень красивая пара.

Ранее Анна Седокова сообщила, что Янис Тимма сделал ей предложение руки. Подробности этого романтического события певица раскрывать не стала, однако пообещала возлюбленному быть самой лучшей супругой. По словам знаменитости, эти отношения полностью изменили ее жизнь. Анна Седокова призналась, что им пришлось через многое пройти, чтобы быть вместе. Поэтому пара ценит каждую минуту, проведенную рядом друг с другом.

Анна Седокова официально дважды была замужем, у нее трое детей от предыдущих отношений. В 2004 году она стала женой футболиста Валентина Белькевича, но брак распался из-за его измен. Второй раз она пошла под венец в 2011 году. Максиму Чернявскому артистка подарила дочь Монику. После расставания с бизнесменом у нее были романы, которые она не афишировала, в результате чего на свет появился сын Гектор.