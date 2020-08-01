Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил новый режим работы камер

01.08.2020, 10:30, Разное

Смартфон компании Xiaomi Mi 10 Pro получил очередное обновление фирменной оболочки. Камеры в стабильной версии прошивки MIUI 12.0.3. получили новый режим работы.

Как отмечают эксперты, новый функционал фото- видео-объективов в топовом смартфоне китайского IT-гиганта позволит записывать видео сразу на основную и селфи-камеру. Такой режим очень хорошо подойдет для видеоблогеров, снимающим собственные реакции на различные события или музыкальные произведения и клипы. Возможность создания «картинки в картинке» напрямую во время записи, по мнению блогеров, добавит популярности флагману.

Фронтальная квадрокамера в Xiaomi Mi 10 Pro имеет разрешение в 108 мегапикселей, в то время, как врезанный в дисплей датчик соответствует 20 мегапикселям.

Еще одной новой опцией, предусмотренной апдейтом, станет патч безопасности для десятой ОС Android. В нем исправлены ошибки в системе безопасности операционной системы. При этом размер очередной прошивки составит порядка 800 мегабайт.