Samsung Galaxy Note 20 Ultra прошел тестирование в Geekbench

01.08.2020, 10:30, Разное

5 августа состоится анонс Samsung Galaxy Note 20 Ultra, нового смартфона южнокорейской компании. Незадолго до официальной презентации флагманского аппарата, он прошел тесты сервиса Geekbench.

Новинка работает на базе улучшенной процессорной платы Exynos 990, что обеспечило ей высокую мощность и производительность. Дополняет устройство 12-гигабайтный модуль оперативной памяти, помогающий девайсу справляться со многими операциями одновременно. «С коробки» в смартфоне установлена десятая версия ОС Android, по мнению техноблогеров, ее дополнят оболочкой UI 2.5.

Такое оснащение грядущей новинки флагманского сегмента смартфонов Samsung дало возможность набрать 928 очков во время прохождения одноядерного теста. Результат многоядерного испытания оказался менее успешным, чем у смартфонов, работающих на Snapdragon 865+, — 2721 балл. Однако и этот показатель говорит о традиционно высоком качестве аппаратов от южнокорейского IT-гиганта, поскольку превышает характеристики предыдущих поколений линейки.

Кроме указанных данных, процессоры серии Exynos Note 20 дадут возможность гаджету более комфортно работать в любых условиях. Для этого они оборудованы улучшенными контролерами тепла, а повышенная энергоэффективность смартфонов гарантирует им увеличенную производительность.