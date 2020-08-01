Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж

01.08.2020, 10:25, Разное

22-летняя Ольга Бодрова, дочь покойного Сергея Бодрова-младшего, выпускница ГИТИСа, вышла замуж. Избранником молодой актрисы стал ее коллега по цеху, 30-летний актер Театра им. Вл. Маяковского и “Самого Доброго театра” Сергей Быстров. Свадьба пары состоялась в июле этого года на теплоходе в Москве. На празднике присутствовали самые близкие для них люди, включая маму Ольги, Светлану Бодрову, актрису Полину Агурееву и других.

Молодожены с родителями и друзьямиКак долго встречаются актеры, неизвестно, поскольку Ольга не привыкла делиться с общественностью подробностями своей личной жизни. Даже первое громкое появление на публике у Бодровой случилось совсем недавно: она выступила в роли ведущей церемонии закрытия Международного Кинофестиваля имени Андрея Тарковского “Зеркало” в Ивановской области, президентом которого является ее дедушка Сергей Бодров. “Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким”, – поделилась Ольга.

Ольга Бодрова Сергей БыстровНапомним, отец Ольги, Сергей Бодров-младший, в 2002 году вместе со съемочной группой своего фильма “Связной” погиб в результате схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Все это время мать Ольги и вдова Сергея – известный телевизионный режиссер Светлана Бодрова – отказывалась от интервью и участия в передачах, посвященных мужу. Исключение сделала в 2017 году, дав большое интервью сайту Colta.ru. В частности, о том, как познакомилась с Бодровым: на тот момент Сергею было 26, Светлане – 30, и она полетела на Кубу вместе с программой “Взгляд”:

Садясь в самолет, я ненавидела “Взгляд” и всех этих людей, с которыми мне придется почему-то провести свой отпуск. Ну и я им не понравилась. Но вдруг каким-то образом в самолете мы с Кушнеревым разговорились. Потом он мне рассказал, что подумал: ну да, вроде не дура, можно и поговорить. А лучший друг Кушнерева – Бодров. И в самолете они рядом сидели… Мы вдруг как начали с ним разговаривать… Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили, не переставая: о себе, обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: “Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили тридцать лет назад”. Мы, знаете, были как неотлипшие какие-то друг от друга, можно так сказать? Говорили друг с другом так, как будто до этого молчали всю жизнь.

Интервью HELLO! c Сергеем Бодровым-старшим – “После трагедии ты не можешь быть счастливым, но ты можешь продолжать работать” – читайте здесь.

Сергей Бодров с сыном Сергеем Бодровым-младшим