 

Любовь Успенскую заподозрили в романе с экс-участником «Голоса» Леваном Кбилашвили

01.08.2020, 10:09, Разное

Любовь Успенскую пригласили выступить в модном столичном клубе на свадебной вечеринке. После своего выступления она пригласила на сцену экс-участника «Голоса» Левана Кбилашвили, в романе с которым 66-летнюю артистку подозревают поклонники и коллеги.
О нежных чувствах «королевы шансона» к молодому грузинскому исполнителю заговорили за пару месяцев до того, как произошел скандал с дочерью певицы – Татьяной Плаксиной. Она обвинила звездную мать в домашней тирании, дала несколько откровенных интервью, после чего ухала жить в США к отцу. Любовь Успенская справилась с депрессией благодаря своему молодому фавориту.

С 29-летним грузинским певцом артистка познакомилась на вечеринке по поводу ее дня рождения. Друзья подарили имениннице выступление участника шоу «Голос». По словам Любви Успенской, Леван Кбилашвили пел настолько чувственно и проникновенно, что затмил всех остальных артистов на празднике. После его выступления «королева шансона» заявила Сосо Павлиашвили, что теперь в российском шоу-бизнесе «появилось два грузина». Любовь Залмановна решила стать продюсером молодого таланта и вкладывает средства в его «раскрутку», подбирая песни для его альбома.

На свадьбе певица спела дуэтом с грузинским исполнителем. Гостям показалось, что так проникновенно могут выступать только люди, которые и сами испытывают чувства, о которых говорится в песне. В конце композиции Любовь Успенская прильнула к плечу Левана Кбилашвили, а многим присутствующим показалось, что еще мгновение – и последует нежный поцелуй. Однако 29-летний певец контролировал эту ситуацию и сразу отошел от артистки на значительное расстояние.





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