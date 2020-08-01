 

На ферме в Исландии, построенной на холме Эльфов, творятся странные вещи

01.08.2020, 8:57, Разное

Известно, что жители Исландии очень трепетно относятся к эльфам. Они не трогают те места, где предположительно находятся скрытые жилища эльфов, а иногда даже сами строят для них маленькие домики.

Недавно на одну старую маленькую ферму в Исландии был вызван< экзорцист - преподобный Кристинн Агуст Фридфиннсон. Он провел церемонию, чтобы избавить ферму от потусторонних сил.

Ферма находится на землях энергетической компании "Landsvirkjun" и именно с их помощью владелец фермы Даниэль Магнуссон сумел добиться того, чтобы к нему прислали экзорциста.

По его мнению ничем иначе со странными явлениями, творящимися на ферме, не справиться. 

Ферма Магнуссона находится в районе знаменитого исландского Холма Эльфов. Когда компания "Landsvirkjun" возводила в этом районе свои структуры, им пришлось учитывать, что сам холм ни в коем случае трогать нельзя, чтобы не разгневать эльфов.

Из-за этого "неудобства" компания потеряла много времени для переделки своих планов и согласования их по новым правилам. Однако иначе поступить было нельзя, если бы они разрушили Холм Эльфов, то навлекли бы на себя проклятия, а еще и гнев местных жителей.

По словам хозяина фермы, странные явления возникли около 18 лет назад.

"Примерно в 2002 я стал замечать, что мои коровы все время чем-то напуганы. У меня тогда была собака, которую я брал с собой в коровник. Я позвал собаку к коровам, но она внезапно отказалась подходить. А потом с земли поднялся сильный туман и собака исчезла в нем. Это очень сильно взбудоражило коров, они выбежали из коровника и стали кричать", – рассказывает фермер.

Сам фермер тогда тоже ощутил какое-то недомогание, ему стало нехорошо. Но потом ему удалось успокоить коров. Позже он вошел в коровник, чтобы покормить животных, и в тот же миг ему в лицо "словно плеснули ледяной водой". 

"Я колебался, но продолжил идти вперед, хотя у меня было ощущение, словно я погрузился под воду на глубину нескольких метров. Я выскочил из коровника когда совсем не мог дышать".

Оказавшись снаружи, ему полегчало, но в этот момент он ощутил, что кто-то сзади аккуратно положил руку ему на плечо, словно нечто хотело, чтобы тот успокоился. Других людей, кроме Магнуссона, на ферме не было.

Позже фермер связался с неким экстрасенсом, который сказал ему, что на его ферме поселился некий дух, который завидует тому, как хорошо у него идут дела с коровами. После этого фермер и решил вызвать сюда экзорциста.

Церемония состоялась в конце июля, но пока неясно, подействовала ли она на паранормальную сущность. Впрочем, для Магнуссона это сейчас уже мало играет роли, ведь коров на его ферме уже нет, потому что в скором времени ферму снесут, а на ее месте компания "Landsvirkjun" поставит свои здания.





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