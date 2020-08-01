В Сети появились первые изображения нового BMW M4 G82

01.08.2020, 9:53, Разное

В Сети опубликованы первые изображения нового автомобиля BMW M4 G82. В скором времени состоится презентация модели.

BMW M4 актуальной генерации презентовали в 2013 году. Через четыре года баварский производитель принял решение о проведении рестайлинга. Уже скоро будет представлен совершенно новый автомобиль, внешний вид которого заметно изменится. В М-версии решетка радиатора получит иную форму и горизонтальные перекладины. Передняя часть автомобиля будет похожа на спортивный седан М3.

BMW M4 G82 обзавелся расширенными колесными арками, а в передние крылья производитель встроил воздухоотводы. Форма боковых зеркал осталась прежней. В то же время спорткар оснастили оригинальным задним бампером с крупным диффузором и новыми порогами. По бокам присутствуют вертикально расположенные элементы светотехники. Визуально они сочетаются со вставками на переднем бампере. Небольшой спойлер будет присутствовать на торце крышки багажника.

Под капотом автомобиля будет находиться 3-литровая битурбированная «шестерка», способная выдавать 510 лошадиных сил при 650 Нм крутящего момента. Впервые в истории производитель предоставит выбор вариации с задним или же полным приводом. Первая версия получит МКПП или же 8-ступенчатый «автомат». Полноприводное купе будет идти с АКПП уже в базовой модификации.

Премьера новинки состоится уже в следующем месяце. На сегодняшний день в РФ можно приобрести текущую версию BMW M4 с МКПП за 6,070 миллиона рублей.