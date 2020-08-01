Xiaomi провела презентацию бюджетного смартфона Redmi 9 в России

01.08.2020, 9:53, Разное

На российский рынок смартфонов попала новинка китайской компании Xiaomi Redmi 9. В настоящий момент данное устройство является наиболее бюджетным из тех, которые находятся в продаже в РФ.

Смартфон представлен в трех цветах: сером, фиолетовом и зеленом. Предлагаются две модификации Xiaomi Redmi 9. Первая имеет 3 ГБ оперативной и 32 ГБ внедренной памяти. Ее рекомендованная цена составляет 11 990 рублей. Вторая модификация имеет 4/64 ГБ памяти и обойдется покупателям на две тысячи рублей дороже.

Отмечается, гаджет оснащен 6,53-дюймовым дисплеем Full HD+, имеющим вырез для фронтальной камеры на 8 Мп. Основная камера обладает четырьмя датчиками 13+8+2 Мп.

Redmi 9 может похвастаться «большим» аккумулятором с емкостью 5020 мАч, который поддерживает опцию быстрой зарядки. В автономном режиме батарея может держать заряд более двух дней. Кроме того, телефон оснащен модулем NFC. Он дает возможность проводить бесконтактную оплату.