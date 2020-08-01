 

Мини-сериал «Чернобыль» получил телевизионную премию BAFTA

01.08.2020, 9:53, Разное

Сотрудники Британской академии кино и телевизионных искусств (BATFA) признали «Чернобыль» лучшим мини-сериалом. Фильм участвовал в 14 номинациях и получил девять наград.
В связи с пандемией COVID-19 торжественная церемония оглашения имен обладателей главной телевизионной премии Великобритании прошла в онлайн-режиме. Мини-сериал, созданный компанией HBO при участии Sky, рассказывает о самой масштабной техногенной трагедии, имевшей место на атомной электростанции в Чернобыле. Она произошла в 1986 году. Также в ленте демонстрируются последствия этой катастрофы. Фильм состоит из восьми серий.

Отмечается, актер «Чернобыля» Джаред Харрис, играющий академика Валерия Легасова, оказался победителем в номинации «Лучшая мужская роль». За такое признание актерам вручается «Бронзовая маска». Меньше повезло другому актеру мини-сериала Стеллану Скарсгарду, сыгравшему высокопоставленного чиновника Бориса Щербину. Он был претендентом на «Лучшую роль второго плана», однако награда досталась Уиллу Шарпу – за его роль в многосерийном фильме «Гири/Хадзи».

Вдобавок наградили и операторов «Чернобыля». Также сериал признан лучшим по декорациям, свету и монтажу.

Ранее фильм уже оказывался лучшим мини-сериалом. Такое признание он получил во время 71-й церемонии вручения телевизионных наград «Эмми». Тогда «Чернобыль» победил в трех номинациях.





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