Эксперт рассказал о причинах потери связи у смартфонов

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01.08.2020, 9:53, Разное

Эксперт сферы мобильных технологий назвал причины, по которым у смартфона может пропадать связь. В первую очередь он советует обратить внимание на состояние сим-карты.
Так, связь может пропадать в телефоне из-за того, что сим-карта оператора мобильной сети вышла из строя. Она, как и любой другой предмет, изнашивается и перестает работать. Также следует обратить внимание, что в то время, когда было начато ее использование, симка соответствовала существующему на тот момент стандарту связи. Однако в нынешних условиях карта с 2G не будет работать полноценно в условиях 4G. Такая SIM нуждается в замене на более актуальную, в целом же обновлять ее желательно раз в два года.

Также следует учитывать, что на огромной территории РФ не везде присутствует качественный сигнал сотовой вышки. В некоторых местах, удаленных от станций операторов, связь в смартфоне пропадает в силу объективных причин. Причем это касается не только расстояний от ретрансляторов, но и наличия других препятствий для сигнала сети, например, толстых стен, не будет пробиваться сигнал и в подвальном помещении. Способны помешать установлению связи и радио-аномалии, напоминает эксперт. Попытаться устранить неполадки можно, включив и выключив в устройстве режим полета.

Еще одной причиной называется сбой в модуле связи в телефоне, в таких случаях следует либо заменить неисправную деталь, либо обновить само устройство. Специалисты IT-сферы напоминают, что в РФ есть много как труднодоступных, так и малонаселенных территорий. В них операторам особенно тяжело выстраивать мобильные сети. Такие регионы часто испытывают затруднения с четкостью и стабильностью связи. Однако при этом в стране одни из самых низких тарифов на телефонию и интернет.





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