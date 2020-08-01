Друг рэпера Картрайта рассказал о «странностях» жены музыканта

01.08.2020, 9:53, Новости дня

Друг украинского рэпера Энди Картрайта охарактеризовал его жену, которую заподозрили в убийстве музыканта, как человека со странностями.

Мужчина рассказал, что жена Картрайта показалась ему «мягко говоря, странной». Она «увлекалась эзотерикой, верила во все эти эгрегоры, ее интересы и разговоры выглядели пугающими», передает «Московский комсомолец».

«Однажды я услышал знакомые термины от Саши (Энди Картрайта), он слишком много стал говорить об этом. Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился», – добавил он.

Друг рэпера предположил, что в этой истории могли присутствовать наркотики. При этом, по его мнению, Картрайт мог умереть случайно или в результате «какого-то ритуального обряда».

Напомним, жена Картрайта утверждает, что нашла музыканта мертвым. Она решила, что у мужа была передозировка запрещенными препаратами, и расчленила тело, пытаясь скрыть факт смерти.

При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве супруга, она вину не признает.