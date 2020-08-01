Пьяный житель Луганской области публично сжег флаг Украины. Возбуждено уголовное дело

01.08.2020, 9:45, Новости дня

В Луганской области полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над государственным флагом Украины. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

“Следствие установило, что 30 июля житель села Можняковка Новопсковского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле местного магазина снял государственный флаг с флагштока и публично его сжег”, – говорится в сообщении.

Личность поджигателя установили, решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Полиция устанавливает обстоятельства совершения преступления.

Согласно ч. 1 ст. 338 Криминального Кодекса Украины (надругательство над государственными символами) мужчине грозит штраф от 1 тыс. (17 тыс. грн) до 4 тыс. (68 тыс.) необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на шесть месяцев, или до трех лет тюрьмы.